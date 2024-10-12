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لبنان

ميقاتي تلقى اتصالاً من هوكشتاين.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
12-10-2024 | 05:10
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، اليوم السبت.
 
وتناول البحث سبل التوصل الى وقف اطلاق النار ووقف المواجهات العسكرية، للعودة الى البحث في حل سياسي متكامل ينطلق من تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701.
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ميقاتي

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