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لبنان

ميقاتي استقبل قاليباف: أولويتنا وقف العدوان الإسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان

Lebanon 24
12-10-2024 | 05:29
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد باقر قاليباف على رأس وفد قبل ظهر اليوم في السرايا.
 
وشارك في اللقاء مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.
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وخلال اللقاء، أكد رئيس الحكومة أن "أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي العمل على وقف اطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه".
 
وشدد ميقاتي على "التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب، واجراء الاتصالات اللازمة مع دول القرار والامم المتحدة للضغط  على اسرائيل لتنفيذ القرار كاملاً".

إتصال من هوكشتاين 
 
وتلقى رئيس الحكومة اتصالاً من الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين تم خلاله البحث في سبل التوصل الى وقف اطلاق النار ووقف المواجهات العسكرية، للعودة الى البحث في حل سياسي متكامل ينطلق من تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701.
 
 
 
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