بصلية صاروخية كبيرة.. "الحزب" يستهدف تجمعاً لجنود العدو في المطلة

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أعلن "حزب الله" في بيان اليوم السبت انه استهدف ‏تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة.وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصفنا عند الساعة 12:20 من ظهر يوم السبت 12-10-2024 ‏تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية كبيرة". ‏