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لبنان

"لوقف فوري لإطلاق النار".. البابا فرنسيس: لنصلّ من أجل اللبنانيين وخاصة سكّان الجنوب

Lebanon 24
12-10-2024 | 06:36
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دعا البابا فرنسيس إلى وقف فوري لإطلاق النار على جميع جبهات الحرب في الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان. 

وقال: "لنصلّ معًا من أجل اللبنانيين، وخاصة من أجل سكّان الجنوب الذين أُجبِروا على مغادرة قراهم، لكي يعودوا قريبًا ويعيشوا في سلام".
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