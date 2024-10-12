"لوقف فوري لإطلاق النار".. البابا فرنسيس: لنصلّ من أجل اللبنانيين وخاصة سكّان الجنوب

دعا البابا فرنسيس إلى وقف فوري لإطلاق النار على جميع جبهات الحرب في الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان.



وقال: "لنصلّ معًا من أجل اللبنانيين، وخاصة من أجل سكّان الجنوب الذين أُجبِروا على مغادرة قراهم، لكي يعودوا قريبًا ويعيشوا في سلام".

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