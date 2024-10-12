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لبنان
عاجل.. إنذار اخلاء لمبنى القرض الحسن في سوق الغرب
Lebanon 24
12-10-2024
|
07:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بتوجيه انذار اخلاء لمبنى القرض الحسن في سوق الغرب من جهة كيفون.
وأكدت المصادر انه تم اخلاء المبنى من السكان وسط حركة نزوح من المحيط.
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