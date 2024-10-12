عاجل.. إنذار اخلاء لمبنى القرض الحسن في سوق الغرب

أفادت مندوبة "لبنان 24" بتوجيه انذار اخلاء لمبنى القرض الحسن في سوق الغرب من جهة كيفون.





وأكدت المصادر انه تم اخلاء المبنى من السكان وسط حركة نزوح من المحيط.

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