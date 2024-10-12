لا غارة في قرطبا.. هذا سبب الدخان المتصاعد

نفت مصادر "لبنان 24" حصول غارة على منطقة طبرجا في قضاء كسروان كما تم التداول.





ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، الدخان المتصاعد هو بسبب حريق ناتج عن ماس كهربائي.





وكان قد أشيع أن العدو الإسرائيلي اغار على منطقة معيان عند طريق عام نهر إبراهيم- قرطبا.

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