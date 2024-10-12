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لبنان

لا غارة في قرطبا.. هذا سبب الدخان المتصاعد

Lebanon 24
12-10-2024 | 07:36
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نفت مصادر "لبنان 24" حصول غارة على منطقة طبرجا في قضاء كسروان كما تم التداول.


ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، الدخان المتصاعد هو بسبب حريق ناتج عن ماس كهربائي.


وكان قد أشيع أن العدو الإسرائيلي اغار على منطقة معيان عند طريق عام نهر إبراهيم- قرطبا.
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قرطبا..

الدخان

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