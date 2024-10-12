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لبنان

غارة على بلدة كفرملكي.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
12-10-2024 | 08:05
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شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة كفرملكي في منطقة اقليم التفاح.

وبحسب المعلومات، فقد استهدفت الغارة مبنى يعود لآل "م"، من دون أن تسفر عن إصابات. 
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