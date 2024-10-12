غارة على بلدة كفرملكي.. هل من إصابات؟

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة كفرملكي في منطقة اقليم التفاح.



وبحسب المعلومات، فقد استهدفت الغارة مبنى يعود لآل "م"، من دون أن تسفر عن إصابات.



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