قاليباف من عين التينة: سندعم القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة

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أكّد رئيس مجلس الشورى الإيرانيّ محمد باقر قاليباف أنّه يزور لبنان ويحمل معه رسالة من القيادة الإيرانية مفادها بأنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقى واقفة إلى جانب لبنان في ظل الظروف الصعبة.وأعلن، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّه سيتوجه إلى جنيف للمشاركة في اجتماع الاتحاد العالميّ وعلى هامش هذه الاجتماعات سينقل الرسالة التي تظهر مظاومية الشعب الفليسطينيّ واللبنانيّ.وقال: "إيران على أتمّ الجهوزية لتقديم أيّ نوع من المساعدات للنازحين والمتضررين من الحرب ولكن تحت إشراف حكوميّ."وأضاف: "سندعم كل القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة في لبنان."