جعجع: لانتخاب رئيس يتعهّد بعدم ترك أي تنظيم أو سلاح خارج إطار الدولة

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اشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في تصريح له بعد لقاء معراب، الى انه "‏لبنان اليوم كسفينة تغرق بلا رُبّان، ويمرّ بأصعب أيامه. لقد أُدخل لبنان منذ سنة في أتون حرب مستمرة، تقضي على البشر والحجر، ودخل اللبنانيون في نفق جديد من المعاناة والقلق".ولفت الى ان "‏لا بدّ اليوم من وقفة وطنية في محاولة لوقف مأساة اللبنانيين، فالشعب اللبناني بكلّ طوائفه يستحق حياة كريمة وآمنة. في ظل هذا الوضع المأساوي، يكابر البعض على مواقفه، والأيام ليست أيام أنصاف حلول، فلا استقرار من دون بناء دولة".واضاف :"‏في هذه المرحلة بالتحديد، لا بدّ من استعادة الدولة بعد سقوط الهيكل على رؤوس الجميع بسبب الهيمنة وقرار الحرب"، معتبرا انه "‏أمام كل ما يعيشه الشعب، كان لا بدّ من لقاء، موقف، ومبادرة، وخارطة طريق واضحة، استكمالًا لمواقف المعارضة لوقف النزيف. الحاجة الملحّة تستدعي أولًا التوصل إلى وقف إطلاق النار".ورأى جعجع ان "‏المجموعة الحاكمة اليوم تتشبث بالسلطة من دون أن تحرّك ساكنًا، ولا ثقة للمجتمع الدولي بالمنظومة الحاكمة الفاشلة التي حوّلت لبنان إلى دولة فاشلة"، لافتا الى انه "‏وسط معاناة الحرب، لا بدّ من خارطة طريق واضحة وشفافة للخروج من المحنة، تبدأ بوقف إطلاق النار. ولم يبقَ لنا لوقف النار إلا انتخاب رئيس ذي مصداقية يعمل على تطبيق القرارات 1559، 1680، و1701، وبنود اتفاق الطائف ذات الصلة".ودعا "إلى انتخاب رئيس يتعهّد بعدم ترك أي تنظيم أو سلاح خارج إطار الدولة، وهذا لا يعني أن هناك فريقًا غالبًا وآخر مغلوبًا، بل سيكون كل الشعب رابحًا".واضاف :"‏السياسة العدوانية الإسرائيلية على لبنان تحتم علينا عدم الانتظار، فالتاريخ لن يرحمنا إذا تراخينا أو تراجعنا عن معركة بناء الدولة".