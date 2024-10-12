من غادة عون.. "صرخة" إلى كل القيادات الروحية المسيحية والإسلامية

كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر منصة "اكس": "كل المبادرات للجمع هي جيدة ومفيدة حتى ولو غير مكتملة. لكن السؤال الذي يخطر على البال اليوم هو التالي: لماذا لا يعقد مؤتمر وطني عام لجمع كل اللبنانيين ووضع المسؤولين امام مسؤولياتهم امام كل ما يصيب بلدنا من موت وخراب".

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وأضافت: "هل يجب ان ننتظر فرنسا لتجمعنا في 24 تشرين الاول والناس تموت كل يوم وتتشرد على الطرقات. صرخة من القلب إلى كل القيادات الروحية المسيحية والإسلامية: لماذا لا تجتمع هذه القيادات اليوم وتدعو لمؤتمر وطني يعقد في ساحة النجمة يجمع كل مكونات الشعب اللبناني للخروج بمسودة واحدة تكون خطة طريق واضحة يتبناها المجتمعون او اقله اكثريتهم وتكون هذه المسودة ملزمة للجميع".

وقالت عون: "نحن نعلم ان لا إجماع في الدول الديمقراطية وان كان لبنان يقوم على الديمقراطية التوافقية (غير محدد مفهومها حتى تاريخه)، الا انه وامام الكوارث التي نعيشها وموت الابرياء والأطفال وتشرد العائلات يلزمها وقفة ضمير، يلزمها قرار يتفق عليه اللبنانيون ويكون هذا القرار مقدمة لتوافق شامل يتناول بعدها كل المسائل. على امل ان يلقى هذا النداء الوطني الصرف آذانا صاغية".



