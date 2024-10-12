اليكم الحصيلة الأولية لغارة العدو الإسرائيلي على المعيصرة

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم، أن غارة العدو الإسرائيلي على المعيصرة قضاء كسروان بعد ظهر اليوم أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح.

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