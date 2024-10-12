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لبنان

اليكم الحصيلة الأولية لغارة العدو الإسرائيلي على المعيصرة

Lebanon 24
12-10-2024 | 09:14
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم، أن غارة العدو الإسرائيلي على المعيصرة قضاء كسروان بعد ظهر اليوم أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح.
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