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لبنان

جراء الأوضاع في لبنان.. النرويج تجلي دبلوماسييها

Lebanon 24
12-10-2024 | 09:19
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أعلنت النرويج اليوم السبت نيتها إجلاء عدد من دبلوماسييها في بيروت على خلفية تفاقم الوضع في لبنان.

وأوضحت الخارجية النرويجية في بيان رسمي أن رئيسة البعثة الدبلوماسية النرويجية هيلدا هارالدستاد ستبقى في لبنان.
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وأضاف البيان: "في الأيام الأخيرة، تدهورت الأوضاع في لبنان بشكل أكبر، حيث استهدفت العديد من الهجمات الإسرائيلية بيروت وقوات الأمم المتحدة  لحفظ السلام "اليونيفيل"".

واشار البيان على أن إحدى الهجمات الإسرائيلية في بيروت وقعت بالقرب من مبنى السفارة النرويجية، ما دفع الوزارة إلى إجلاء دبلوماسييها لفترة مؤقتة خارج لبنان، وستبقى رئيسة البعثة النروجية في بيروت حتّى إشعار آخر مع عدد قليل من الدبلوماسيين النرويجيين.

وبحسب البيان فقد ساعدت السفارة النرويجية في الأيام الأخيرة أكثر من 100 مواطن نرويجي على مغادرة لبنان، كما دعت مواطنيها مرة أخرى إلى الامتناع عن السفر إلى لبنان، وعلى الموجودين هناك مغادرة البلاد.

من جهتها، أعلنت وحدة مواجهة الأزمات في لبنان استشهاد 60 شخصا وإصابة 168 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة، وبلوغ حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية خلال عام 2229 شهيداً، و10380 مصابا.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي وبعد توغله في الأراضي اللبنانية لم يتمكن حتى الآن من السيطرة على أي من التلال المشرفة التي يحاول التقدم إليها، وذلك حسب بيان صادر عن "حزب الله". (روسيا اليوم) 

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