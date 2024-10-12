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لبنان

"بسبب نشاط عسكري".. اليونيفيل: جرح جندي في الناقورة

Lebanon 24
12-10-2024 | 09:38
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صدر عن اليونيفيل، اليوم السبت البيان الاتي:
"جرح جندي حفظ سلام الليلة الماضية في المقر العام لليونيفيل في الناقورة باطلاق نار بسبب نشاط عسكري مستمر في الجوار. خضع الجندي لعملية جراحية في مستشفى البعثة في الناقورة لازالة الرصاصة وهو الآن في حالة مستقرة. ولا نعرف بعد مصدر اطلاق النار".
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اضاف البيان: "كما لحقت أضرار جسيمة بالمباني في موقع الأمم المتحدة التابع لنا في رامية ليلة أمس بسبب الانفجارات الناجمة عن القصف القريب".

تابع: "اننا نذكر جميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومنشأتها ، بما في ذلك تجنب الأنشطة القتالية بالقرب من مواقع اليونيفيل".
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