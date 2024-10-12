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لبنان

كم بلغ عدد المستشفيات والمراكز الصحية المغلقة في لبنان؟.. الصحة العالمية تكشف

Lebanon 24
12-10-2024 | 09:33
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أعلنت منظمة الصحة العالمية إغلاق 5 مستشفيات و100 مركز للرعاية الصحية في لبنان تضررت بالقصف الإسرائيلي.

وقالت المنظمة إن هذه الانتهاكات تؤثر بشكل كبير على تقديم الرعاية الصحية في ظل الأوضاع المتدهورة.
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من جانبه هدد الجيش الإسرائيلي باستهداف سيارات الإسعاف في جنوب لبنان بدعوى "استخدامها في نقل مسلحي "حزب الله".

وأعلنت وحدة مواجهة الأزمات في لبنان استشهاد 60 شخصا وإصابة 168 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة، وبلوغ حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية خلال عام 2229 شهيداً، و10380 مصابا. (روسيا اليوم)
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