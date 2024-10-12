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لبنان

إخلاء فندق "هيلتون" في الروشة من النازحين

Lebanon 24
12-10-2024 | 09:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، اليوم السبت، بإخلاء فندق "هيلتون" في الروشة من النازحين من قبل الجيش والقوى الأمنية.
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