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لبنان

استهداف سيارة على طريق القطراني.. وأنباء عن شهداء

Lebanon 24
12-10-2024 | 09:54
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افادت مندوبة "لبنان 24" بأن مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق بين القطراني وميدون.
 
 
ووفقاً للمعلومات الاولية، ادت الغارة الى ارتقاء شهداء في الغارة.
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