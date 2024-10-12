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لبنان

عن "الإيراني"... وهاب: غياب أي دعم جدي مستغرب

Lebanon 24
12-10-2024 | 10:03
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب على "إكس": الشعب اللبناني بحاجة لمساعدات ملموسة وليس لتضامن كلامي وعلى الإيراني تأمين ثلاثة مليارات دولار كمساعدات عاجلة للنازحين فالمعاناة كبيرة وغياب أي دعم جدي مستغرب فمنذ أسبوعين والناس متروكة بعكس ما حصل عام ٢٠٠٦ حيث حضرت المساعدات منذ اليوم الأول
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