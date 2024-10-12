عدد الشهداء ارتفع.. اليكم الحصيلة الجديدة للغارة على المعيصرة

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في تحديث لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على المعيصرة قضاء كسروان بعد ظهر اليوم، انها أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أربعة عشر آخرين بجروح.

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