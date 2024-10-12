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لبنان

عدد الشهداء ارتفع.. اليكم الحصيلة الجديدة للغارة على المعيصرة

Lebanon 24
12-10-2024 | 10:12
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في تحديث لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على المعيصرة قضاء كسروان بعد ظهر اليوم، انها أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أربعة عشر آخرين بجروح.
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