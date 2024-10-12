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لبنان

بعد وصول معلومات عن خطر استهدافها.. إخلاء مهنية دير عمار

Lebanon 24
12-10-2024 | 10:36
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عمل عناصر الصليب الأحمر بإيعاز من مخابرات الجيش في الشمال على إخلاء مهنية دير عمار بعد وصول معلومات عن خطر استهدافها.

وقد تمت عملية الإخلاء بناء على اتصال لم يعرف ان كان تحذيراً ام وهمياً من احد الأشخاص.
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12/10/2024 18:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24

إخلاء مهنية

دير عمار

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