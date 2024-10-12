بعد وصول معلومات عن خطر استهدافها.. إخلاء مهنية دير عمار

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عمل عناصر الصليب الأحمر بإيعاز من مخابرات الجيش في الشمال على إخلاء مهنية دير عمار بعد وصول معلومات عن خطر استهدافها.وقد تمت عملية الإخلاء بناء على اتصال لم يعرف ان كان تحذيراً ام وهمياً من احد الأشخاص.