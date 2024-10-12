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لبنان

ما صحة استهداف مركز لـ"الحزب" في برجا؟

Lebanon 24
12-10-2024 | 10:38
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نفى رئيس بلدية برجا، العميد حسن سعد ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، عن استهدف مركزا لـ"حزب الله" في البلدة بالغارة الإسرائيلية.



واكد انه ما من مكتب للحزب في البلدة وان ما تم استهدافه شقة سكنية مأهولة.
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استهداف

لـ"الحزب"

برجا؟

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