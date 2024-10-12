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لبنان

كم بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان على لبنان حتى يوم أمس؟

Lebanon 24
12-10-2024 | 10:54
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم، أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن 
الحصيلة التفصيلية التالية:

جنوب لبنان:  17 شهيدا و 62 جريحا
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-  النبطية: 3 شهداء و 41 جريحا
-  البقاع: شهيد و 22 جريحا
-  بعلبك الهرمل: 5  شهداء و  19 جريحا

وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 26 شهيدا وإصابة 144 بجروح.


بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2255، والجرحى إلى 10524.
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