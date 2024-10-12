كم بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان على لبنان حتى يوم أمس؟

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم، أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عنالحصيلة التفصيلية التالية:جنوب لبنان: 17 شهيدا و 62 جريحا- النبطية: 3 شهداء و 41 جريحا- البقاع: شهيد و 22 جريحا- بعلبك الهرمل: 5 شهداء و 19 جريحاوهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 26 شهيدا وإصابة 144 بجروح.بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2255، والجرحى إلى 10524.