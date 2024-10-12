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لبنان

ياسين: وفد الحكومة سيحمل معه إلى مؤتمر باريس محاور عديدة

Lebanon 24
12-10-2024 | 11:01
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أعلن رئيس لجنة الطوارئ الوزارية ناصر ياسين أنّ "وفد الحكومة اللبنانية سيحمل معه إلى "مؤتمر باريس محاورَ عديدةً منها مسار وقف إطلاق النار وتقوية الجيش اللبنانيّ وتعزيز قدراته إضافة إلى المحور الإنسانيّ أي طريقة تأمين الخدمات الأساسية في هذا الوقت من حالة الطوارئ".
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ولفت في كلامه للـ"LBCI" إلى أنّ "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يعمل على تشكيل الوفد الذي سيشارك في مؤتمر باريس لدعم لبنان"، مشدداً على "استحالة أن يكون هناك خيارات ايواء بديلة عديدة عن المراكز الحالية".

وقال: "فعدد النازحين كبير جدًا"، مشيراً إلى أنّ "أحد الخيارت هي الأماكن التي يمكن أن تُجهز وتكون اماكن موقتة ونعمل مع وزير الاشعال على بعض الاراضي التي يمكن ان تستخدم".

وقال: "موضوع الشتاء" أساسيّ في خطة الاستجابة للكوارث ونعمل على تأمين وسائل تدفئة للنازحين في المدارس وعلى ترميم بعض مراكز الإيواء وعلى الملابس وجزء من خطة دعم من الدول لتأمين المازوت ونعمل مع فياض ومنظمات الشريكة."
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