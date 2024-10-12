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لبنان
تقرير يكشف.. حماس حاولت إقناع حزب الله وإيران بهجوم 7 تشرين الأول
Lebanon 24
12-10-2024
|
11:30
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كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن حركة حماس كانت قد خططت لهجوم 7 تشرين الأول منذ خريف 2022، لكنها أجلت تنفيذ العملية لأنها كانت تحاول إقناع إيران وحزب الله بالمشاركة، حتى أنها طلبت من إيران في تموز 2023 التمهيد لـ 7 تشرين الأول بضرب مواقع إسرائيلية.
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وتابعت أن إيران وحزب الله أبلغا حماس أنهما يدعمان الخطة، لكن يريدان مزيدا من الوقت.
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