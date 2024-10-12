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لبنان

بيانٌ من "حزب الله".. إليكم ما أعلنه هذا المساء

Lebanon 24
12-10-2024 | 13:06
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد أهدافٍ ومواقع إسرائيلية.
وذكر الحزب أنه استهدف قاعدة حوما في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.
كذلك، أعلن الحزب قصف ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية.
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