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لبنان

من المسؤول عن مساعدات النازحين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-10-2024 | 13:08
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تقوم معظم الجهات الدولية التي فتحت جسوراً جوية مع لبنان بمنح مساعداتها عبر مؤسسات رسمية وليس عبر الجمعيات بعكس ما كان يجري سابقاً.
وقال مصدر مواكب لملف المساعدات لـ"لبنان24" إن الدول المانحة تسعى، بالتفاهم مع الحكومة اللبنانية،  لأن تكون المساعدات مرتبطة بإطار تنظيمي رسمي وعبر أجهزة الدولة وذلك منعاً لأي احتكار أو لتوزيع غير عادل.
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وأثنى المصدر على متابعة الحكومة الجدية لعملية تلقي المساعدات، مشيرة إلى أن القرار باعتماد مبدأ الشفافية على صعيد تلقي وفرز وتحديد وجهة المساعدات ومواكبة توزيعها هو أمرٌ يتركُ ارتياحاً لدى الجهات المانحة ويعزّز الثقة بالأجهزة الرسمية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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