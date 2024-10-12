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لبنان

مناطق عسكرية مغلقة في الشمال.. بيان جديد من الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
12-10-2024 | 14:00
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أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم السبت، عدة مناطق جديدة في الجليل الغربي شمال إسرائيل "مناطق عسكرية مغلقة".

وجاء في بيان نشره أدرعي عبر قناته على "تلغرام": "وفقا لتقييم الوضع، تقرر الأمر بإغلاق المنطقة العسكرية اعتبارا من اليوم الساعة 20:00 في مناطق زرعيت وشمرة والمزروع والمزروع وابن مناحيم".
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وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي يوضح أن الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع منعا باتا".

يأتي ذلك في ظل تصعيد الهجمات الإسرائيلية على لبنان والعمليات البرية في محاولة من الجيش الإسرائيلي للتوغل في جنوب لبنان مصحوبا بهجمات جوية مكثفة على البلدات الحدودية. (روسيا اليوم)

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