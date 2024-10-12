قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى لبنان.. هكذا تصدّى لها "حزب الله"

استهدف "حزب الله"، مساء اليوم السبت، قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى أطراف بلدة رامية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وذكرت المعلومات أن الإستهداف تم بواسطة صاروخ موجه، ما أسفر عن سقوط أفراد القوة بين قتيلٍ وجريح.