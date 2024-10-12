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لبنان

قوّات النخبة للمقاومة.. هل تدخلت في المواجهة مع إسرائيل؟

Lebanon 24
12-10-2024 | 15:39
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أكّد النائب عن حزب الله علي فياض اليوم السبت، أن "العدو الإسرائيلي لم يستقر في أي بلدة حدودية والأمتار التي دخلها تراجع عنها سريعاً".

وأشار فيّاض في حديث لـ "الجزيرة" إلى أن "قوات النخبة للمقاومة لم تدخل بعد في المواجهة إلا في حدود دنيا"، لافتا أن "الحزب معني بالمسار الميداني، والمسار السياسي أوكلناه للرئيس بري".
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