بالأرقام.. هذه حصيلة شهداء وجرحى غارات طالت مناطق لبنانية عديدة!

أصدرت وزارة الصحة العامة بياناً، اليوم السبت، أعلنت فيه عن حصيلة جديدة لشهداء وجرحى سقطوا إبان غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي دير بللا البترون والمعيصرة.

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وذكرت الوزارة أن غارة دير بللا أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح، فيما توجد هناك أشلاء يتم التحقق من هوية أصحابها من خلال فحوص الـ"DNA".

في المقابل، قالت الوزارة إن غارة المعيصرة أسفرت عن سقوط 9 شهداء وإصابة 15 آخرين بجروح.

أيضاً، أعلنت الوزارة إستشهاد 3 أشخاص وجرح 3 آخرين إبان الغارة التي طالت البيسارية - قضاء صيدا.

وعلى صعيد غارة برجا، ذكرت الوزارة أن القصف أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح.

أما غارة بريتال - الهرمل، فأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح، في حين أدت غارة طالت سيارة مدنية على طريق القطراني في البقاع الغربي، إلى سقوط 3 شهداء وإصابة رابع بجروح خطرة.

وفي عيتيت، أدت غارة إسرائيلية إلى إصابة شخصين بجروح بينما أصيب 8 آخرين بقصفٍ طال سوق النبطية.

إلى ذلك، أدت الغارات المعادية التي استهدفت اوتوستراد رياق - بعلبك، بالقرب من مفرق تمنين التحتا، والتي هز صداها أرجاء البقاع وصولا الى زحلة ومحيط شتوره وسعدنايل واطراف البقاع الغربي وبعلبك، الى أضرار جسيمة في المنازل والممتلكات والمؤسسات، من رياق وابلح والفرزل والكرك، وصولاً إلى رياق فزحلة، فتضررت المستشفيات ومنها مستشفى تمنين ورياق وتل شيحا، والمؤسسات التجارية والجامعة الانطونية في رياق.

كذلك، أدت الغارات الى تكسر زجاج المنازل وإلى أضرار في شبكة كهرباء زحلة وانقطاع للتيار الكهربائي.

بدورها، أعلنت إدارة مستشفى تمنين العام في بيان، أنه "للمرة الثالثة على التوالي يعمد العدوّ الإسرائيلي إلى استهداف المحيط القريب للمستشفى، مما أدّى الى أضرار فادحة وجسيمة، بالإضافة الى إصابة العديد من المرضى الموجودين في حرم المستشفى، نتيجة تناثر الزجاج والشظايا".

وتابع البيان: "إنّنا إذ نستنكر هذه العدوانية على المؤسسات الصحية، نؤكد للعدو أن همجيته هذه لن تثنينا عن استكمال مسارنا ومسيرتنا حتى النصر، مؤكّدين أننا مستمرون في العمل خدمةً لأهلنا في المنطقة مرسّخين بذلك صمودهم المبارك. الدعاء للمجاهدين والنصر للمقاومة".