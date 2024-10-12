عاجلٌ من الجنوب.. إشتباكاتٌ بين "حزب الله وإسرائيليين وبياناتٌ بتفاصيل ميدانية!

أصدر "حزب الله"، اليوم الأحد، سلسلة بياناتٍ جديدة أعلن فيها تنفيذ 9 عمليات ضد مواقع وأهداف إسرائيلية.

وقال الحزب إنه استهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية، كما قصف ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وصاروخ "بركان".

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إلى ذلك، ذكر الحزب أنه استهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالصواريخ، في حين فجر عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية واشتبك معها لدى محاولتها التسلل إلى منطقة تل المدوّر في بلدة رامية، ما أسفر عن وقوع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأوضح الحزب أن الإشتباك المذكور سبقه آخر لدى محاولة قوة إسرائيلية التسلل إلى بلدة راميا، ما أسفر عن وقوع أفرادها بين قتيل وجريح في اشتباك استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والرشاشة.

وخلال ساعات الفجر، قصف الحزب تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع رامية بصاروخ موجه، فيما استهدف أيضاً تجمعاً آخر في موقع تل شعر بقذائف المدفعية.

أيضاً، كانت هناك عملية أخرى للحزب تمثلت باستهداف تجمع للعدو في مستعمرة المنارة بواسطة صلية صاروخية، فيما جرى استهداف مربض العدو في معيليا بالصواريخ.