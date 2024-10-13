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لبنان

منذ منتصف الليل... إطلاق 35 مقذوفا من لبنان باتجاه الجليل الغربي

Lebanon 24
13-10-2024 | 00:33
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أنه تم إطلاق نحو 35 مقذوفا من لبنان باتجاه الجليل الغربي منذ منتصف الليل، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت في عدة بلدات في الجليل الأعلى وفي المطلة شمال إسرائيل.
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كما أفاد الإعلام الإسرائيلي بسقوط عدة صواريخ في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى والغربي من دون تسجيل إصابات.
 
وكان حزب الله قال في عدة بيانات له منذ فجر اليوم الأحد إنه فجر عبوة ناسفة واشتبك مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل لمنطقة تل المدوّر في بلدة رامية، مشيرا إلى أنه أوقع قتلى وجرحى في استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع رامية بصاروخ موجه.


كما استهدف آلية مدرعة إسرائيلية واشتبك مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة رامية.

وأضاف حزب الله أنه استهدف "زرعيت" شمالي إسرائيل بصاروخ بركان.

كما قصف فجر الأحد مربضا للجيش الإسرائيلي في معيليا بصلية صاروخية.

كذلك أعلن الحزب عن استهدافه تجمعا للجنود الإسرائيليين في شوميرا وخلة وردة بجنوب لبنان، إضافة إلى استهدافه تجمعات للجنود الإسرائيليين في موقع تل شعر وفي المنارة.

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