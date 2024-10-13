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لبنان

باسيل يطوي ورقة "حزب الله"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-10-2024 | 01:30
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أكدت مصادر مطلعة أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يتحدث أمام من يلتقيهم بشكل صريح بأنه مقتنع أن "حزب الله" انتهى ولن يكون له اي قدرة على استعادة قوته في المرحلة المقبلة مهما حاول وفعل.
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وبحسب المصادر، فإن باسيل يذكر من يلتقيهم بموقفه السابق الذي كان يقوله بأن الحزب سيهزم في هذه الحرب وهذا ما حصل من وجهة نظره، لذلك فهو يتعامل مع مرحلة ما بعد "حزب الله".
 
وترى المصادر أن قيادة "حزب الله" او الاصح المعنيين السياسيين في هذه المرحلة يتلقون أخباراً متزايدة عن مواقف باسيل الحالية، ويتعاملون معها بالكثير من اللامبالاة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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