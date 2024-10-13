غارات جوية.. قصفٌ يطال عدداً من المباني في الجنوب

استهدف العدو الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سلسلة من المباني في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، ما أسفر عن أضرار كبيرة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن القصف استهدف أحد المباني السكنية في منطقة شرحبيل - شمال شرق صيدا، وتبين أن المكان المستهدف خالٍ من السكان.

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أيضاً، استهدف العدو مبنى في بلدة رومين ودمّره بالكامل، فيما نفذ أيضاً غارة جوية مُستهدفاً المسجد القديم وسط بلدة كفرتبنيت، ما أدى إلى تدميره بشكل كلي.

وعلى أوتوستراد زفتا - النبطية، قصف الجيش الإسرائيلي مبنى في المنطقة علماً أنه سبق أن تم استهدافه في وقتٍ سابق.

وخلال ساعات الليل، نفذ الطيران الحربي غارة جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب، وقد ترافق ذلك مع قصفٍ مدفعي عنيف.