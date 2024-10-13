في الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف 4 مسعفين من الصليب الأحمر

أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان، اليوم الأحد، إصابة 4 مسعفين جرّاء غارة إسرائيلية طالت منطقة صربين في جنوب لبنان.

وفي بيانه، شرح الصليب الأحمر ملابسات ما حصل، وقال: "إثر الغارة التي استهدفت أحد المنازل في صربين صباح الأحد، وبعد إجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفيل لتحرك طواقم الصليب الأحمر اللبناني الى المكان للبحث عن مصابين لنقلهم، وصلت سياراتا اسعاف مع الفرق الى المكان فتم استهداف المنزل للمرة الثانية فأصيب 4 مسعفين برضوض واحدهم إصابته طفيفة ولحقت اضرار بالسيارتين".

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