مناطق تعرّضت للقصف الإسرائيلي.. هذه آخر التطورات

شنّ العدو الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة من الغارات الجويّة استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

ومنذ ساعات الصباح، جرى تسجيل العديد من الاعتداءات وقد طالت المناطق التالية: دبعال، وادي السلوقي، وادي الحجير، صربين، المنصوري، بيت ليف، علما الشعب، سهل مرجعيون، كفرا، حاريص، ميفدون وشبعا.

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اشتباكات مباشرة

من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن مقاتلين من اللواء "8"، يخوضون اشتباكات مباشرة في جنوب لبنان، زاعماً أنه تم القضاء على عناصر من حزب الله".

وقال جيش العدو إنه "تم العثور على مستودعات أسلحة تابعة للحزب كما جرى اكتشاف بنى تحتية عائدة للأخير على طول الحدود".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنّ الأسلحة التي عثر الجنود عليها تشمل قنابل يدوية، صواريخ كورنيت، ذخائر كانت مُعدة للإستخدام من قبل "قوة الرضوان" التابعة للحزب من أجل شن هجمات ضدّ إسرائيل.

أيضاً، ادّعى العدو الإسرائيلي أنه "تمّ العثور على عدد من المُستودعات المُجهزة بعشرات الصواريخ في منازل المدنيين، فيما تم العثور على أسلحة إضافية تحت الأرض".

إطلاق صواريخ من لبنان

إلى ذلك، قال جيش العدو إنه تم اعتراض 5 صواريخ تم اطلاقها من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والأوسط والغربي وخليج حيفا.

بدورها، تحدثت تقارير إسرائيلية عن سقوط صاروخ في كريات بياليك في ضواحي حيفا الشمالية.

كذلك، قالت التقارير إن عشرات الإنفجارات دوّت في منطقة حيفا والكريوت، بينما جرى إطلاق صواريخ باتجاه حيفا وعكا ونهاريا.