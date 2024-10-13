Advertisement

لبنان

مناطق تعرّضت للقصف الإسرائيلي.. هذه آخر التطورات

Lebanon 24
13-10-2024 | 03:17
A-
A+
Doc-P-1261381-638644121470805922.jpg
Doc-P-1261381-638644121470805922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ العدو الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة من الغارات الجويّة استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان.
 
 ومنذ ساعات الصباح، جرى تسجيل العديد من الاعتداءات وقد طالت المناطق التالية: دبعال، وادي السلوقي، وادي الحجير، صربين، المنصوري، بيت ليف، علما الشعب، سهل مرجعيون، كفرا، حاريص، ميفدون وشبعا.
Advertisement
اشتباكات مباشرة
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن مقاتلين من اللواء "8"، يخوضون اشتباكات مباشرة في جنوب لبنان، زاعماً أنه تم القضاء على عناصر من حزب الله".
وقال جيش العدو إنه "تم العثور على مستودعات أسلحة تابعة للحزب كما جرى اكتشاف بنى تحتية عائدة للأخير على طول الحدود".
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنّ الأسلحة التي عثر الجنود عليها تشمل قنابل يدوية، صواريخ كورنيت، ذخائر كانت مُعدة للإستخدام من قبل "قوة الرضوان" التابعة للحزب من أجل شن هجمات ضدّ إسرائيل.
أيضاً، ادّعى العدو الإسرائيلي أنه "تمّ العثور على عدد من المُستودعات المُجهزة بعشرات الصواريخ في منازل المدنيين، فيما تم العثور على أسلحة إضافية تحت الأرض".
إطلاق صواريخ من لبنان
إلى ذلك، قال جيش العدو إنه تم اعتراض 5 صواريخ تم اطلاقها من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والأوسط والغربي وخليج حيفا.
بدورها، تحدثت تقارير إسرائيلية عن سقوط صاروخ في كريات بياليك في ضواحي حيفا الشمالية. 
كذلك، قالت التقارير إن عشرات الإنفجارات دوّت في منطقة حيفا والكريوت، بينما جرى إطلاق صواريخ باتجاه حيفا وعكا ونهاريا.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:11 | 2024-10-13
07:35 | 2024-10-13
07:35 | 2024-10-13
07:30 | 2024-10-13
07:28 | 2024-10-13
07:24 | 2024-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24