بعد الخسائر التي مُني بها حزب الله.. هل تستطيع إيران المهددة أن تحصل على قنبلة نووية؟

ذكر موقع "The Conversation" الأسترالي أنه "مع استمرار إسرائيل في هجومها على حزب الله في لبنان، يبدو أن إيران أصبحت محاصرة بشكل متزايد. لقد ركزت جهود إسرائيل لإضعاف شبكة وكلاء إيران على عدد من الأهداف: القضاء على قادة حزب الله الرئيسيين، وتدمير أسلحتهم ومواقعهم العسكرية الأخرى، واستهداف أعداد كبيرة من المقاتلين والمناصرين. لا شك أن حزب الله قد ضعف على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما يمثل معضلة لإيران. فهل يمكن أن يدفع هذا الضغط المستمر على الحزب إيران نحو الحصول أخيرًا على سلاح نووي؟".

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استراتيجية الردع الإيرانية

بحسب الموقع، "إن استخدام شبكات الوكلاء المسلحين كإستراتيجية ردع هو نهج معروف تستخدمه دول العالم. لقد تبنت إيران هذه الإستراتيجية بنجاح لعقود من الزمن، بدءًا بحزب الله في لبنان وامتدت إلى الفصائل الفلسطينية المسلحة مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في غزة، والفصائل المسلحة العراقية المختلفة، والحوثيين في اليمن. لقد سمحت هذه الإستراتيجية لإيران بفرض قوتها في المنطقة ومواجهة الضغوط من الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما، وفي الوقت عينه لم تخض أي مواجهة عسكرية مباشرة مع خصومها".

وتابع الموقع، "حتى وقت قريب، بدت كل من إيران وإسرائيل مترددة في الدخول في حرب شاملة، وبدلاً من ذلك، التزمت كل منهما بقواعد معينة للاشتباك حيث تمارس كل منهما الضغط على الأخرى دون التصعيد إلى صراع شامل، وهذا أمر لا يستطيع أي من الجانبين تحمله. لقد تجنبت إيران لفترة طويلة المواجهة المباشرة مع إسرائيل، حتى عندما استهدفت إسرائيل فصائلها في سوريا واغتالت العديد من العلماء النوويين الإيرانيين على مدى العقود القليلة الماضية. ولكن في الآونة الأخيرة، تغيرت هذه الاستراتيجية.فبعد أن شعرت إيران بتأثير الهجمات الإسرائيلية المطولة على شبكتها من الوكلاء، ردت بشن هجومين صاروخيين مباشرين ضد إسرائيل في الأشهر الستة الماضية. ويشير هذا إلى أنه مع تكثيف الضغوط على وكلاء إيران، قد تلجأ طهران بشكل متزايد إلى استراتيجيات بديلة لإعادة إرساء الردع الفعال ضد إسرائيل وحلفائها الغربيين".

وأضاف الموقع، "يعتقد بعض المحللين أن إسرائيل ربما تكون قد اكتسبت الآن ما يسمى "هيمنة التصعيد" على إيران. وكما أوضحت مجموعة من الخبراء، يحدث هذا عندما يصعّد أحد الأطراف المتحاربة الصراع بطرق ستكون غير مواتية أو مكلفة للخصم في حين لا يستطيع الخصم أن يفعل الشيء نفسه في المقابل، إما لأنه لا يملك خيارات التصعيد أو لأن الخيارات المتاحة لن تحسن وضعه. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "برد قاس" على أحدث هجوم صاروخي شنته إيران ضد إسرائيل في أوائل تشرين الأول، وقد يدفع هذا إيران إلى تغيير استراتيجيتها الرادعة، وخاصة إذا ضربت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية".

دعوات لاستراتيجية نووية جديدة

وبحسب الموقع، "مع تزايد الضغوط على زعماء إيران، يناقش النظام الآن علانية ما إذا كان سيعلن عن برنامج نووي عسكري، ومن شأن هذا أن يمثل تحولاً كبيراً في السياسة الإيرانية. فقد أكدت إيران منذ فترة طويلة أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية بحتة، ولا نية لديها لتطوير مكون عسكري. وقد طعنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في هذا الادعاء. في الثامن من تشرين الأول، أعلن البرلمان الإيراني أنه تلقى مشروع قانون "لتوسيع الصناعة النووية الإيرانية"، والذي سيناقشه البرلمان. ولم تُعرف بعد طبيعة هذا التوسع، ومن غير الواضح ما إذا كان سيشمل برنامجاً عسكرياً، ولكن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولون إيرانيون تشير إلى مثل هذه الأجندة".

وتابع الموقع، "حذر كمال خرازي، وهو سياسي بارز وعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة إدارية رفيعة المستوى يعينها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، من إعادة النظر في البرنامج النووي الإيراني. وفي مقابلة أجريت معه في شهر أيار، قال: "إن مستوى الردع الإيراني سوف يختلف إذا ما تعرضت إيران للتهديد. ليس لدينا قرار بإنتاج قنبلة نووية، ولكننا سوف نضطر إلى تغيير عقيدتنا النووية إذا ما حدث مثل هذا التهديد". إن الدعوات في إيران لمراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد تتزايد. ففي هذا الأسبوع، كتب ما يقرب من أربعين نائباً في البرلمان رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يتخذ القرارات بشأن السياسة الأمنية العامة لإيران، مطالبين بإعادة النظر في السياسة النووية الحالية، ومشيرين إلى أن فتوى خامنئي التي تحرم إنتاج القنبلة النووية قد تخضع للتغيير بسبب التطورات الحالية".

من غير المرجح إحياء الاتفاق النووي

وبحسب الموقع، "لم تحرز الجهود الرامية إلى إحياء المفاوضات النووية تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، رغم أن الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان أشار إلى أن حكومته قد تكون على استعداد للانخراط مرة أخرى مع الغرب واستئناف المحادثات. ومع ذلك، إذا نفذت إسرائيل هجوماً على المنشآت النووية الإيرانية رداً على الهجوم الصاروخي الذي وقع الأسبوع الماضي، كما تكهن البعض، فقد ترى إيران أنه من الضروري أن تختار تسليح برنامجها النووي بدلاً من ذلك. وإذا أعلنت إيران عن برنامج نووي عسكري، فإنها ستفعل ذلك بنية معلنة تتمثل في استعادة توازن الردع مع إسرائيل، وهو ما قد يمنع اندلاع حرب شاملة. ومن المعتقد أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، ولكنها لم تؤكد ذلك قط. بيد أن مثل هذا القرار من المرجح أن يخلف عواقب وخيمة على إيران والمنطقة على حد سواء".

وختم الموقع، "لا شك أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الضغوط الدولية والعقوبات الأميركية على إيران، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من عزلتها. وقد يؤدي هذا إلى إشعال فتيل سباق تسلح نووي في المنطقة، حيث تعهدت المملكة العربية السعودية بالفعل بالسعي إلى امتلاك ترسانة نووية إذا ما نجحت إيران في تطويرها".