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لبنان

بالصور.. سوق النبطية تحوّل إلى ركام بسبب القصف!

Lebanon 24
13-10-2024 | 03:36
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صوراً توثق حجم الدمار الذي أصاب سوق النبطية التجاري وذلك إثر غارات إسرائيلية استهدفته، مساء أمس السبت.
 
وأظهرت الصور الركام الذي سيطر على المشهد في المنطقة، إذ جرى تدمير متاجر ومباني بأكملها.
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