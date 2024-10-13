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لبنان

تسلل منها مسلحون العام الماضي... الجيش الاسرائيلي قصف بنى تحتية في الظهيرة

Lebanon 24
13-10-2024 | 04:59
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كشفت "القناة 12" الإسرائيلية"، اليوم الأحد، أنه في 9 تشرين الأول من العام الماضي تسلل مسلحون من منطقة الظهيرة جنوب لبنان إلى داخل إسرائيل.


وبعد تسلل مسلحين من الظهيرة اللبنانية اندلعت اشتباكات عنيفة، وأسفرت عن مقتل نائب قائد لواء 300 العقيد عليم عبد الله وجنديين من قوات الاحتياط، الرقيب أول جواد عامر والرقيب أول جلعاد مولخو.
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ووفقاً للقناة 12، قصف الجيش اليوم بنى تحتية بالظهيرة تسلل منها مسلحون في تشرين الأول الماضي إلى إسرائيل.
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