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لبنان

عمليّة نوعيّة لـ"حزب الله"... إليكم ما أعلنه في بيان

Lebanon 24
13-10-2024 | 05:07
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أعلن "حزب الله" أنّه "نفّذ صباح اليوم عملية إطلاق صلية صاروخية نوعية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا".
 
 
وأضاف "الحزب" في بيان أنّ "المقاومة الإسلامية ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الابي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدوّ عن غطرسته وعدوانه".
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