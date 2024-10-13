Advertisement

لبنان

اغتيل مع نصرالله.. إيران تعلن عن موعد جنازة نيلفروشان

Lebanon 24
13-10-2024 | 05:08
A-
A+
Doc-P-1261420-638644184791059770.jpg
Doc-P-1261420-638644184791059770.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُعلن في إيران أن تشييع القائد في الحرس الثوري عباس نيلفروشان سيتم في طهران الثلاثاء 15 تشرين الأول، وأن موكب الجنازة سينطلق من ميدان "الإمام الحسين" إلى مسقط رأسه في أصفهان حيث سيقام فيها موكب جنازة منفصل ومراسم دفن له يوم الخميس المقبل.
Advertisement
 
وقبل يومين، أعلن الحرس الثوري الإيراني العثور على جثمان كبير المستشارين الإيرانيين اللواء عباس نيلفروشان الذي كان مع الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصرالله عند اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاء في بيان الحرس الثوري: "بعد أيام من عمليات البحث تم العثور على جثمان كبير المستشارين الإيرانيين اللواء عباس نيلفروشان الذي كان استشهد إلى جانب سيد المقاومة السيد الشهيد حسن نصرالله إثر العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت". (روسيا اليوم)
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:11 | 2024-10-13
07:35 | 2024-10-13
07:35 | 2024-10-13
07:30 | 2024-10-13
07:28 | 2024-10-13
07:24 | 2024-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24