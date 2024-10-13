اغتيل مع نصرالله.. إيران تعلن عن موعد جنازة نيلفروشان

أُعلن في إيران أن تشييع القائد في الحرس الثوري عباس نيلفروشان سيتم في طهران الثلاثاء 15 تشرين الأول، وأن موكب الجنازة سينطلق من ميدان "الإمام الحسين" إلى مسقط رأسه في أصفهان حيث سيقام فيها موكب جنازة منفصل ومراسم دفن له يوم الخميس المقبل.

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وقبل يومين، أعلن الحرس الثوري الإيراني العثور على جثمان كبير المستشارين الإيرانيين اللواء عباس نيلفروشان الذي كان مع الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصرالله عند اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وجاء في بيان الحرس الثوري: "بعد أيام من عمليات البحث تم العثور على جثمان كبير المستشارين الإيرانيين اللواء عباس نيلفروشان الذي كان استشهد إلى جانب سيد المقاومة السيد الشهيد حسن نصرالله إثر العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت". (روسيا اليوم)