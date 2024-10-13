من مسافة صفر... هذا ما حدث اليوم بين عناصر من "حزب الله" والجيش الإسرائيليّ

أفاد "حزب الله" في بيان، أنّه أثناء محاولة تسلل قوات مشاة العدوّ الإسرائيلي على مرتفع كنعان في بلدة بليدا، إلتحم عناصر المقاومة الإسلامية واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ضمن مسافة صفر وأوقعوهم بين قتيلٍ وجريح".

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