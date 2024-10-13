بدءاً من الغد ولمدة ثلاثة اسابيع.. ماذا سيشهد جسر انطلياس؟

صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

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ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة فواصل التمدد على ضهر جسر انطلياس، وذلك يوميّاً من السّاعة 21:00 لغاية السّاعة 5:00 من صباح اليوم التّالي، بدءًا من يوم الإثنين 14-10-2024، لمدة ثلاثة اسابيع.ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع المرور على الأوتوستراد على مستوى ضهر الجسر على المسلكين الغربي والشرقي، وتحويل السّير الى جوانب الجسر طيلة فترة الأعمال.يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.