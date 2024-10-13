وزير الاقتصاد: تتكامل اركان الدرع العربي اليوم باعتماد جسر جوي لمساندة اللبنانيين

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كتب وزير الاقتصاد و التجارة أمين سلام على منصة "أكس": "تتكامل اركان الدرع العربي اليوم باعتماد جسر جوي لمساندة الشعب اللبناني بإحتضان الدول العربية للبنان من مبدأ ضرورة بث الطمأنينة والسكينة لدى اللبنانيين والمقيمين بفرض الامن والامان والسلامة على مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، والطرق المؤدية اليه كإستراتيجية عربية اساسية لحماية وإبقاء معبر حدودي ومنفذ جوي لبناني يمارس نشاطه بشكل طبيعي وحلقة وصل ضرورية مع العالم الخارجي.‏ومن هذا المبدأ، يتتابع هذا الدعم يوماً بعد يوم لا سيما بعد قليل، بوصول اول طائرة سعودية من ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي العهد الامير محمد بن سلمان بإطلاق الجسر الجوي السعودي لاغاثة الشعب اللبناني الى ارض مطار رفيق الحريري الدولي، بيروت، استكمالاً لصورة الحضن العربي الذي بدأ مع العراق والاردن ومصر وقطر والإمارات وسيستبع مع الاخوة العرب أجمعين، لحماية لبنان ومساندة شعبه في هذه ظل المستجدات الراهنة والمفصلية وهذه الظروف الصعبة".