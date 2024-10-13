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لبنان

ليل أمس.. كم بلغ عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيليّ في جنوب لبنان؟

Lebanon 24
13-10-2024 | 05:39
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن إصابة 22 جنديا إسرائيليا ليل أمس باشتباكات عند حدود لبنان. 
 
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط وجندي من الكتيبة 9220 بلواء عتسيوني 6 بجروح خطيرة خلال معارك في جنوب لبنان. 
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