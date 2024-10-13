ليل أمس.. كم بلغ عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيليّ في جنوب لبنان؟

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن إصابة 22 جنديا إسرائيليا ليل أمس باشتباكات عند حدود لبنان.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط وجندي من الكتيبة 9220 بلواء عتسيوني 6 بجروح خطيرة خلال معارك في جنوب لبنان.