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لبنان

وصول أولى طائرات الجسر الجوي السعودي الى مطار بيروت

Lebanon 24
13-10-2024 | 05:43
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وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أولى طائرات الجسر الجوي السعودي التي رافقها  سفير  المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، وعلى متنها مساعدات ومستلزمات إغاثية وطبية من المملكة العربية السعودية الى لبنان.
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واستقبل الطائرة على أرض المطار، وزيرا الاقتصاد أمين سلام والبيئة ناصر ياسين والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.
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