قنبلة انفجرت بمواطن في بعلبك.. والجيش يُوجّه طلباً عاجلاً إلى السكان بعد الحادثة

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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، عن إصابة المواطن حسين وليد الشل بجروح طفيفة في قدميه نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات العدوان الاسرائيلي الذي استهدف معملا مجاورا لمنزل عائلته، وهو عبارة عن "هنغار"، على أطراف مدينة بعلبك لجهة طريق الكيال قبل يومين.وحضرت دورية من الجيش إلى المكان وطلبت من سكان الحيّ الإخلاء لإجراء الكشف اللازم، حفاظا على حياة المواطنين.