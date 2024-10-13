"كترة حكي عالفاضي"

قال أحد النواب المسيحيين، بعد لقاء سياسي عُقد أخيراً، أنّ "ما دار على الطاولة "كلو بلا طعمة وكترة حكي عالفاضي"، على اعتبار أنّ "الجميع يعلم أين القرار اليوم وبيد مَن" وعقد المؤتمرات لم يعد يُجدي نفعاً فالامور أصبحت في مكان آخر مختلف".

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كذلك أثار كلامٌ إعلامي لنائب سُنّي، خلال اللقاء ذاته، استياء شريحة من بيئته، على اعتبار أنّه "احتكر تمثيل طائفته غير الموافقة اصلاً على المشاركة في اللقاء"، كما قال مصدر سياسي بارز.

وقالت أوساط رئيس حزب مسيحي عريق، رداً على سؤال إنه "لن يجلس على طاولة مَن يُريد أن يتزعّم المعارضة على حسابنا جميعاً كي "يقطف" ثمارها بمفرده لاحقاً"، مضيفة: "الاشتراكي مش اشطر منا".