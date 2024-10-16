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لبنان

عن النازحين... هذا ما أوضحته بلدية بعبدات

Lebanon 24
16-10-2024 | 04:00
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 صدر عن بلدية بعبدات البيان الآتي:

"نشرت بعض المواقع الالكترونية خبرا تحت عنوان: “شخصيّة ماليّة ترعب جيرانها في بعبدات”

يهمّ بلدية بعبدات التّوضيح أنّ الشخصيّة المذكورة هي السّيد حسن مقلّد الذي أتى الى بعبدات منذ حوالى الشهرين، وكان يأتي تكراراً ويمكث لأيّام في شقّة تملكها زوجته الثّانية، ويقول البعض إنها طليقته.
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وبعد أن علمنا بذلك قمنا بالتّنسيق مع مخابرات الجيش والأجهزة المعنية بهذا الخصوص.

ومنذ ثلاثة أسابيع لم يزر السّيد حسن مقلّد بعبدات وقيل لأنه خارج لبنان حالياً، والبلدية تتابع الموضوع عن كثب ولن تقبل بتعريض أهل بعبدات والساكنين فيها لأي مخاطر.

إنّ بلدية بعبدات تتابع موضوع النّازحين من جوانبه كافّة، وهي على تنسيق دائم مع الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة".
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