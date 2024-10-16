لمواجهة التحديات الراهنة... الحاج حسن ودبوسي بحثا في سبل مضاعفة الإنتاج الزراعي

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استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، توفيق دبوسي، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، بحضور رئيسة مصلحة الزراعة في الشمال المهندسة صونيا الأبيض، ورئيس مصلحة الزراعة في عكار طه مصطفى ، ورئيس نقابة معلمي الفاكهة والخضار عزام شعبو، المستشار مقبل ملك، وعدد من المزارعين.تمحورت المناقشات حول "التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في ظل الأزمة الراهنة، وخاصة المشكلات المباشرة التي تؤثر على الإنتاج".وشدد دبوسي على "أهمية التعاون بين الغرفة والوزارة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني في هذه الأوقات الصعبة".من جهته، أكد الوزير الحاج حسن "دعم المزارعين من خلال خطط تنموية تهدف إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي، وتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن 40% من الأراضي الزراعية تأثرت بسبب الحرب الدائرة حاليا".