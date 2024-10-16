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لبنان
إسرائيل تزعم أسر 4 من حزب الله بينهم قائد من قوة الرضوان
Lebanon 24
16-10-2024
|
04:52
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زعمت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي تمكن من أسر 4 من عناصر حزب الله، بينهم قائد من قوة الرضوان التابعة للحزب.
ولم يعرف بعد ما إذا كان هؤلاء الأسرى الأربعة هم أسرى جدد أم جميع من أسرتهم العدو الإسرائيلي من عناصر حزب الله في جنوب لبنان.
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وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم أيضًا أمس الثلاثاء، أنه أسر 3 عناصر من حزب الله، مما يرفع عدد المقاتلين الذين أعلنت إسرائيل أسرهم منذ بدء العمليات البرية في جنوب لبنان أواخر أيلول، إلى 4، وفق بياناته.
وقال العدو في بيان: "عثر على فتحة نفق تحت الأرض داخل مبنى كان يستخدمه حزب الله، وقام بتطويق المكان الذي تحصّن داخله 3 عناصر من قوة الرضوان (توصف بأنها وحدة النخبة في الحزب) مع وسائل قتالية عديدة وعتاد يسمح بالبقاء هناك لفترة زمنية طويلة".
وأكد "القبض عليهم واعتقالهم ليتم التحقيق معهم ميدانيا.. ومن ثمّ نقلوا لمنشأة تحقيق داخل إسرائيل".
لبنان
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